Antoine Dupont : Le divorce est acté !

Axel Cornic

Depuis 2021 et son titre de Meilleur joueur Wolrd Rugby, Antoine Dupont a vu sa popularité grandir, jusqu’à devenir l’un des sportifs les plus aimés des Français. Et ce phénomène a atteint son paroxysme lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, où le rugbyman a choqué tout le monde en remportant une médaille d’or.

Si on enlève Frédéric Michalak et Sébastien Chabal, les rugbymen ont très peu fait parler d’eux auprès du grand public. Il faut dire que ce sport n’aime pas vraiment starifier ses joueurs, mais Antoine Dupont a tout changé. Car le demi de mêlée de 29 ans est devenu en quelques années l’un des visages les plus connus du sport français, multipliant les projets loin des terrains de rugby.

Le phénomène Dupont Et sa popularité a totalement explosé lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, dont il a été l’un des héros avec Léon Marchand ou Teddy Riner. Dupont a même eu l’honneur d’être le porte drapeau français pour la cérémonie de clôture de la compétition, aux côtés de la cycliste Pauline Ferrand-Prévot. Du jamais vu pour un rugbyman !