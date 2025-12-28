Romain Ntamack fait pleurer sa femme : Ce moment qu’elle n’est pas près d’oublier…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En couple avec Romain Ntamack, Lisa Lopez était présente dans les travées du Stade de France en juin 2023 pour assister à la finale de Top 14 entre le Stade Toulousain et La Rochelle. La star des Bleus avait offert à la victoire aux siens grâce à un magnifique essai dans les derniers instants de la partie, un moment qu’elle n’est pas près d’oublier.

L’année 2023 fut riche en émotions pour Romain Ntamack. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en août, la star des Bleus avait dû faire une croix sur la Coupe du Monde organisée dans l’Hexagone. Mais quelques semaines auparavant, Roman Ntamack avait connu un grand bonheur au Stade de France à l'occasion de la finale de Top 14. À quelques minutes de la fin du match face à La Rochelle, le demi d’ouverture offrait le 22e titre de champion de France à son club en inscrivant un essai magistral. Présente dans les tribunes en ce 17 juin 2023, Lisa Lopez, compagne du joueur, avait raconté ce moment magique.

« J’étais en larmes juste avant » « Son essai ? En fait, je suis déjà en larmes. Quelques minutes plus tôt, Romain a raté son coup de pied et une touche qui aurait permis d’offrir une occasion à son équipe. Sur le moment, je lève la tête et je vois son visage dans l’écran géant. Et là, je me rends compte qu’il s’en veut énormément par rapport à ses coéquipiers, confiait-elle dans un entretien accordé au Parisien. Une faute comme ça à cet instant du match, il sait très bien que tout le monde ne va retenir que ça. Et lui le premier. Ça m’a rendu très triste pour lui, donc j’ai commencé à pleurer. J’étais en larmes juste avant. »