Dupont - Ntamack : C’est déjà terminé !

Axel Cornic

Après l’énorme désillusion en Champions Cup, le Stade Toulousain s’est relancé à merveille en Top 14 avec la démonstration face au LOU (41-19). Antoine Dupont a participé à cette victoire, mais il n’était que remplaçant, avec Ugo Mola qui a préféré miser sur Paul Graou.

Son retour a suscité énormément d’engouement, mais pour le moment on n’a pas encore vu le véritable Antoine Dupont. Depuis quelques matchs, le demi de mêlée du Stade Toulousain revient petit à petit au niveau qui était le sien avant sa grave blessure au genou en mars 2025. Le temps presse toutefois, avec notamment le Tournoi des 6 Nations avec le XV de France qui approche à grands pas...

Un retour plus délicat que prévu Remplaçant pour ses deux premières apparitions de la saison, Dupont a fêté sa première titularisation en Champions Cup le 13 décembre dernier. Mais la joie est vite retombée, puisque s’il a marqué son premier essai, il n’a pas pu éviter la défaite du Stade Toulousain, qui n’avait plus perdu à ce stade de la compétition internationale depuis 2022.