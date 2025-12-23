Dupont - Ntamack : C’est déjà terminé !

Après l’énorme désillusion en Champions Cup, le Stade Toulousain s’est relancé à merveille en Top 14 avec la démonstration face au LOU (41-19). Antoine Dupont a participé à cette victoire, mais il n’était que remplaçant, avec Ugo Mola qui a préféré miser sur Paul Graou.
Son retour a suscité énormément d’engouement, mais pour le moment on n’a pas encore vu le véritable Antoine Dupont. Depuis quelques matchs, le demi de mêlée du Stade Toulousain revient petit à petit au niveau qui était le sien avant sa grave blessure au genou en mars 2025. Le temps presse toutefois, avec notamment le Tournoi des 6 Nations avec le XV de France qui approche à grands pas...
Un retour plus délicat que prévu
Remplaçant pour ses deux premières apparitions de la saison, Dupont a fêté sa première titularisation en Champions Cup le 13 décembre dernier. Mais la joie est vite retombée, puisque s’il a marqué son premier essai, il n’a pas pu éviter la défaite du Stade Toulousain, qui n’avait plus perdu à ce stade de la compétition internationale depuis 2022.
Dupont à nouveau titulaire ?
Ainsi, certains ont vu une sorte de punition lorsque la semaine d’après, Ugo Mola a décidé de le placer encore sur le banc des remplaçants. On devrait toutefois assister au retour de la charnière formée entre Antoine Dupont et Romain Ntamack pour la prochaine journée de Top 14, puisque les deux devraient être titulaires ce dimanche 28 décembre. Et c’est un gros choc qui les attend, avec le Stade Rochelais de Grégory Alldritt.