Antoine Dupont remplacé, le coup de maitre !

Alexis Brunet

Le 8 mars dernier, Antoine Dupont s’était malheureusement blessé lors du match contre l’Irlande, ce qui l’a tenu éloigné des terrains pendant de longs mois. Malgré ce coup dur, le XV de France a quand même réussi à remporter le Tournoi des Six Nations et certains joueurs se sont montrés à l’image de Maxime Lucu, ce qu’apprécie l’ancien international Guy Accoceberry.

Dernièrement, Antoine Dupont a fait son grand retour sur les terrains. Un évènement qui était très attendu de la part du demi de mêlée, qui était blessé depuis le 8 mars dernier. Lors de la rencontre face à l’Irlande dans le Tournoi des Six Nations, le joueur du Stade Toulousain s’était fait une rupture des ligaments croisés du genou droit.

« Le bilan est partagé, mitigé » Pour Franceinfo, l’ancien international français Guy Accoceberry a fait son bilan de l’année 2025 pour le XV de France. L’ancien demi de mêlée a tenu à féliciter la bande de Fabien Galthié, qui a remporté le Tournoi des Six Nations, malgré la blessure d’Antoine Dupont. « Le bilan est partagé, mitigé. Ce qui m'a séduit : pendant le Tournoi des Six Nations, donc en début de saison, une équipe de France qui, malgré sa première défaite en Angleterre dans les dernières minutes et malgré la blessure d'Antoine Dupont en Irlande, a su réagir et aller gagner ce tournoi. »