Antoine Dupont - Romain Ntamack : La nouvelle catastrophe !

Pierrick Levallet

Alors qu’il vient à peine de faire son retour de blessure, Antoine Dupont va quitter le Stade toulousain d’ici quelques semaines. Le demi de mêlée de 28 ans devrait être sélectionné avec le XV de France pour le Tournoi des VI Nations, à l’instar de Romain Ntamack. Ugo Mola devra ainsi trouver les solutions pour combler leur absence.

Antoine Dupont vient tout juste de faire son retour après sa grave blessure au genou. Le demi de mêlée de 28 ans a repris la compétition avec le Stade toulousain il y a quelques jours. Mais le joueur vedette d’Ugo Mola devrait bien partir à nouveau. Avec le Tournoi des VI Nations qui démarre le 31 janvier prochain, on imagine mal Fabien Galthié se priver de son capitaine avec le XV de France.

Le Stade toulousain bientôt privé d'Antoine Dupont et de Romain Ntamack ? Mais son absence risque d’être préjudiciable pour le Stade toulousain. Comme le rapporte Quinze Mondial, Ugo Mola va devoir composer avec les absences des internationaux pendant la compétition. Et un poste clé inquiète : celui d’ouvreur. Les Rouge-et-Noir ne pourront compter ni sur Romain Ntamack, ni sur Thomas Ramos, ni sur Blair Kinghorn. Antoine Dupont, qui pouvait dépanner à cette position, ne devrait pas non plus répondre présent.