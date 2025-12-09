Antoine Dupont dragué par l’extrême droite : «Pourquoi pas ?»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il a déjà affiché son opposition totale au Rassemblement National et aux idées d'extrême droite par le passé, Antoine Dupont fait pourtant l'objet d'une opération séduction assez inattendue ! Le propriétaire du Biarritz olympique Pierre-Edouard Stérin, homme d'affaires étiquetté à l'extrême droite, a clairement annoncé qu'il se verrait bien recruter la star du XV de France dans son projet.

Récemment prolongé jusqu'en 2031 par le Stade Toulousain, Antoine Dupont a donc fixé son avenir avec son club de coeur, et son futur en club semble désormais tout tracé. Le demi de mêlée du XV de France pourrait honorer cet engagement jusqu'au bout avec Toulouse avant d'opter pour un dernier challenge à l'étranger, et notamment du côté de Los Angeles où il a pris des parts. À moins que Dupont ne se laisse tenter par un challenge plutôt inattendu avec Biarritz...

« Pourquoi ne pas essayer Antoine Dupont... » Le très controversé milliardaire d’extrême-droite Pierre-Edouard Stérin est devenu propriétaire du Biarritz Olympique l'été dernier, et dans des propos rapportés par Rugbyrama il a plusieurs semaines, il lançait un appel du pied très cash envers Antoine Dupont afin de l'attirer dans son projet : « Il n’y a pas de limites à notre ambition et pourquoi ne pas essayer de compter Antoine Dupont dans nos rangs à moyen terme », indiquait Stérin, l’une des 100 plus grandes fortunes de France.