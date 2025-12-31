Vente du PSG : Le Qatar confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une saison exceptionnelle, Nasser Al-Khelaïfi a dressé un bilan de l'année 2025 qui a vu le PSG remporter six nouveaux trophées. Et le dirigeant qatari se projette d'ailleurs sur le futur, preuve que QSI n'a aucune intention de lâcher le club parisien dans un avenir proche.

Malgré certaines rumeurs par le passé, Nasser Al-Khelaïfi a toujours affirmé sa volonté de s'inscrire sur la durée avec le PSG. C'est ainsi qu'une du club n'est absolument pas envisagée à court terme comme le dirigeant qatari l'a une nouvelle fois confirmé indirectement en annonçant du lourd pour l'avenir.

Al-Khelaïfi confirme les intentions du Qatar « Chers supporters, au moment de clôturer l’année 2025, je tiens à vous adresser, au nom de toute la famille du Paris Saint-Germain, un immense merci et nos meilleurs vœux pour 2026. L’année qui s’achève a été tout simplement exceptionnelle, avec un sixième titre conquis par notre équipe masculine, qui s’ajoute aux trophées remportés par nos sections : le PSG Handball champion de France pour la 12eme fois de son histoire ; le PSG Judo une deuxième fois vainqueur de la Ligue des champions mixte ; nos U19 filles et garçons champions de France - sans oublier notre section féminine qui démarre un nouveau cycle ambitieux. Ces succès sont le fruit d’un engagement total et collectif », confie-t-il dans un long message publié sur le site officiel du PSG avant de poursuivre.