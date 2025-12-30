Signature à l’OM : La trahison d’un attaquant !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que sa prolongation était en bonne voie et devait se concrétiser avant la fin de l’année 2025, Robinio Vaz n’a toujours pas étendu son contrat avec l’OM. La faute à des intérêts de clubs allemands et anglais qui ont compliqué les négociations, à tel point qu’à l’heure actuelle, un départ de l’attaquant âgé de 18 ans n’est pas à exclure.

À l’instar de Darryl Bakola (18 ans), l’avenir de Robinio Vaz pourrait s’écrire loin de l’OM. Arrivé à l’été 2024 en provenance de Sochaux, l’attaquant âgé de 18 ans est une des bonnes surprises de la première partie de saison à Marseille, lui qui a inscrit 4 buts en Ligue 1.

Proche de prolonger, l’avenir de Vaz est désormais incertain Un joueur sous contrat jusqu’en juin 2028 et que l’OM veut prolonger. Comme indiqué par RMC Sport en novembre dernier, les négociations allaient dans le bon sens et Robinio Vaz devait prolonger avant la fin de l’année 2026. Pourtant, Foot Mercato faisait savoir lundi que Marseille pourrait finalement ouvrir la porte à son départ.