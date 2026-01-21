«Marseille, ma première envie», la grande annonce de Zidane !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En plus de ses projets sportifs et de sa nomination au poste de sélectionneur de l'équipe de France qui semble se dessiner pour l'été prochain, Zinedine Zidane a également monté des business comme son complexe de foot à 5. Un complexe qui s'est fait du côté d'Aix-en-Provence, et pourtant, Zidane avait fait de Marseille sa priorité...

Inauguré le 23 juin 2011 dans le pôle d'activité d'Aix-en-Provence des Milles, le centre Z5 créé par Zinedine Zidane et divers membres de sa famille s'est imposé comme une référence dans la région en terme d'infrastructure de football à 5. Mais comme il l'a lui-même avoué en 2023 dans un entretien pour Colinterview, Zidane souhaitait initialement installer son centre à Marseille, là où tout a commencé pour lui lorsqu'il était enfant.

Zidane voulait Marseille pour le Z5 « Le projet Z5, c’est parce qu’avec mes frangins on avait envie de revenir comme quand on était petit, dans le quartier. On ne l’a fait que pour ça. D’ailleurs, notre premier Z5 on aurait aimé qu’il soit dans les quartiers nord de Marseille. Malheureusement, ça s’est pas fait pour des raisons qu’on ne connaîtra jamais, alors que c’était notre premier envie. Être là où on a grandi, où on a commencé à taper le ballon, et l’idée c’était de revenir dans le quartier pour remonter quelque chose », a indiqué Zinedine Zidane, qui s'est également confié sur sa passion du football qui restée intact même s'il n'a plus entraîné depuis bientôt cinq ans.