Romain Ntamack craque, sa mère hallucine !

En 2023, le Stade Toulousain remportait une nouvelle fois le Top 14, battant en finale La Rochelle. Un sacre lors duquel Romain Ntamack est passé par tous les états. En effet, le demi d’ouverture avait offert la victoire aux siens, se rattrapant ainsi d’un gros loupé quelques minutes plus tôt que que son équipe était menée. C’est ainsi que Ntamack a craqué au coup de sifflet final et sa mère a alors assisté à quelque chose de jamais vu auparavant.

Au Stade Toulousain, il n’y a pas qu’Antoine Dupont ! Romain Ntamack est lui aussi déterminant dans les grands moments pour son équipe. Ça avait été le cas en 2023 pour le demi d’ouverture lors de la finale du Top 14 face à La Rochelle. En effet, c’est Ntamack qui avait inscrit l’essai de la victoire pour Toulouse. De quoi certainement le soulager puisque quelques minutes plus tôt, alors que La Rochelle menait, il s’était complètement loupé ce qui aurait alors pu causer la défaite.

« C'est la première fois que je voyais mon fils pleurer » A l’occasion du documentaire de Canal+, Romain Ntamack, tu seras un homme mon fils, il est question de cette finale 2023 du Top 14 tendue pour le demi d’ouverture du Stade Toulousain. Alors que ça s’est finalement bien terminé pour lui, Ntamack reconnait : « C'est la plus belle émotion de ma carrière ». C’est alors que sa mère, Marie Ntamack, fait savoir : « C'est la première fois que je voyais mon fils pleurer ».