Antoine Dupont : La relation avec une star confirmée par l’UBB !

Le 5 février, le XV de France va lancer son Tournoi des VI Nations avec un choc face à l’Irlande. Antoine Dupont devrait alors faire son grand retour en sélection à cette occasion et voilà qu’il devrait être associé à Matthieu Jalibert en charnière. Mais les deux stars peuvent-elles s’entendre sur un terrain ? Entraîneur de l’UBB, Yannick Bru s’est positionné sur ce sujet.
Dernièrement, une grande question se posait : qui de Romain Ntamack ou de Matthieu Jalibert accompagnerait Antoine Dupont face à l’Irlande ? Avec le forfait du Toulousain pour le début du Tournoi des VI Nations, le Bordelais devrait donc faire la paire avec celui qui va retrouver le XV de France un an après sa blessure. Une association entre Dupont et Jalibert qui éveille toutefois des interrogations puisqu’aux yeux de nombreux observateurs, les deux stars ne peuvent pas s’entendre sur un terrain.
« Demandez à n’importe quel entraîneur du monde s’il ne voudrait pas avoir Dupont en 9 et Jalibert en 10 »
Entraîneur de l’UBB, Yannick Bru côtoie Matthieu Jalibert au quotidien. Pour ce qui est d’une association avec Antoine Dupont au sein du XV de France, il a alors été très clair. En effet, au micro de 100% UBB, il a fait savoir : « Demandez à n’importe quel entraîneur du monde s’il ne voudrait pas avoir Dupont en 9 et Jalibert en 10… Je ne pense pas qu’il y en ait un qui vous dira qu’il ne les veut pas. Ce sont deux joueurs fantastiques et ce sont aussi des personnes intelligentes, les deux vont souvent ensemble ».
« Je n’ai pas d’inquiétude sur la compatibilité des deux »
« Je ne sais pas s’ils doivent s’adapter, mais ils ont juste envie de s’adapter. Il faut juste qu’on leur donne l’opportunité. Ce débat n’a pas lieu d’être. (…) Je n’ai pas d’inquiétude sur la compatibilité des deux », a-t-il poursuivi concernant Antoine Dupont et Matthieu Jalibert. Rendez-vous maintenant sur le terrain pour voir si l’association fonctionnera.