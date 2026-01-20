Antoine Dupont : La relation avec une star confirmée par l’UBB !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 5 février, le XV de France va lancer son Tournoi des VI Nations avec un choc face à l’Irlande. Antoine Dupont devrait alors faire son grand retour en sélection à cette occasion et voilà qu’il devrait être associé à Matthieu Jalibert en charnière. Mais les deux stars peuvent-elles s’entendre sur un terrain ? Entraîneur de l’UBB, Yannick Bru s’est positionné sur ce sujet.

Dernièrement, une grande question se posait : qui de Romain Ntamack ou de Matthieu Jalibert accompagnerait Antoine Dupont face à l’Irlande ? Avec le forfait du Toulousain pour le début du Tournoi des VI Nations, le Bordelais devrait donc faire la paire avec celui qui va retrouver le XV de France un an après sa blessure. Une association entre Dupont et Jalibert qui éveille toutefois des interrogations puisqu’aux yeux de nombreux observateurs, les deux stars ne peuvent pas s’entendre sur un terrain.

« Demandez à n’importe quel entraîneur du monde s’il ne voudrait pas avoir Dupont en 9 et Jalibert en 10 » Entraîneur de l’UBB, Yannick Bru côtoie Matthieu Jalibert au quotidien. Pour ce qui est d’une association avec Antoine Dupont au sein du XV de France, il a alors été très clair. En effet, au micro de 100% UBB, il a fait savoir : « Demandez à n’importe quel entraîneur du monde s’il ne voudrait pas avoir Dupont en 9 et Jalibert en 10… Je ne pense pas qu’il y en ait un qui vous dira qu’il ne les veut pas. Ce sont deux joueurs fantastiques et ce sont aussi des personnes intelligentes, les deux vont souvent ensemble ».