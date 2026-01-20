Antoine Dupont : Le gros problème dans son intimité !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que son statut a considérablement évolué ces dernières années et qu'il est désormais considéré comme un people à part entière, Antoine Dupont a parfois du mal à pouvoir vivre tranquillement son intimité lors des sorties en public. Le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France s'est lâché à ce sujet en interview.

C'est un fait, Antoine Dupont a réussi à atteindre une cote de popularité rarement (voire même jamais) vue au sein du rugby français. Le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France, considéré comme une référence mondiale dans sa discipline, est désormais connu de tous, et il lui est donc parfois compliqué de pouvoir vivre son quotidien en intimité et en toute tranquillité lorsqu'il sort. C'est justement que ce Dupont a évoqué en juillet 2025 dans les colonnes du Parisien.

« Pas envie de s’arrêter faire des photos » « Je suis très souvent en centre-ville à Toulouse, pour boire des cafés avec mes potes par exemple. Après, j’ai une belle collection de casquettes et de lunettes, histoire d’être plus discret. Ça fait partie du jeu. Évidemment que parfois, on n’a pas envie de s’arrêter faire des photos. Mais d’un autre côté, c’est positif. Les gens viennent vous féliciter, sont contents de nous voir, c’est dur de dire non. On ne peut pas avoir les avantages des opportunités, et ne pas le rendre de l’autre côté », confie Antoine Dupont sur ce problème d'intimité dans les rues de Toulouse.