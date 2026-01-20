Antoine Dupont avec Beyoncé, il dit tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Même s'il est aujourd'hui comme l'un des grandes célébrités du sport français, Antoine Dupont tient malgré tout à relativiser à ce sujet. Le capitaine du XV de France et du Stade Toulousain, qui a déjà eu l'occasion de côtoyer des stars mondiales telles que Beyoncé, met les choses au clair et préfère avant tout rester à sa place.

Dans un large entretien accordé au Parisien en juillet 2025, Antoine Dupont s'est confié sans détour au sujet de sa grosse cote de popularité en hausse depuis maintenant plusieurs années, et de son nouveau statut de star. Le demi de mêlée du XV de France et du Stade Toulousain tient malgré tout à relativiser à ce sujet, et il indique d'ailleurs avoir pu mesurer que sa notoriété était toute relative lorsqu'il a passé un moment privilégié aux côtés de Beyoncé.

Dupont aux côtés de Beyoncé « J’ai conscience que j’ai une certaine notoriété en France. Mais le mot star, ça veut tout et rien dire. Quand on se retrouve à côté de Jay Z et Beyoncé, on n’est plus une star. C’est une question d’échelle. Il y a des sports mille fois plus médiatisés que le rugby, des joueurs qui ont fait des carrières plus riches et plus longues que la mienne… Je préfère rester en admiration devant d’autres personnes que regarder où j’en suis moi », confie Antoine Dupont, qui a également eu l'occasion d'échanger avec Lionel Messi et LeBron James.