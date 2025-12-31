Le meilleur attaquant du monde au PSG : L'annonce inattendue !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours aussi influent dans le milieu du football, Jorge Mendes reste l'un des agents les plus puissants du monde. Par conséquent, sa parole compte. Ainsi, lorsqu'il annonce que Gonçalo Ramos pourrait devenir le meilleur attaquant du monde avec le PSG, cela interpelle.

Recruté pour 80M€, bonus compris, en provenance de Benfica en 2023, Gonçalo Ramos connaît un passage mitigé au PSG. Et pour cause, le buteur portugais a montré des qualités, notamment dans un rôle de supersub, mais n'a toutefois jamais réussi à s'installer durablement à la tête du club. Et pourtant, son agent Jorge Mendes le présent comme le futur meilleur attaquant du monde.

Mendes s'enflamme pour Ramos « Gonçalo Ramos a les qualités pour devenir le meilleur attaquant du monde. En termes de productivité, compte tenu du temps de jeu et des buts marqués, c’est le meilleur attaquant d’Europe et il peut jouer dans n’importe quelle équipe du monde », confie-t-il au micro d'A Bola avant d'évoquer les qualités de la sélection portugaise qui sera très attendue à la Coupe du monde.