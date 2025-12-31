Zidane et Marseille : La surprise annoncée à la télévision !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Natif de Marseille où il a grandi, Zinedine Zidane semble avoir conservé un gros côté chambreur de pas son identité sudiste. C'est en tout cas ce qu'a révélé son ancien coéquipier Olivier Dacourt sur Canal + il y a plusieurs années, et ce malgré le côté très réservé que Zidane laisse entrevoir depuis toujours en apparence.

Zinedine Zidane est-il vraiment l'homme timide et réservé que laisse apparaitre son image auprès du grand public ? Olivier Dacourt, qui l'a côtoyé de près en équipe de France durant plusieurs années, peut en témoigner. Dans une émission sur Canal + en 2022 à l'occasion des 50 ans de Zidane, l'ancien milieu de terrain du RC Lens a lâché quelques dossiers et s'est confié sur le véritable tempérament de la légende des Bleus, qui adore faire ressortir son côté marseillais et chambreur dans un vestiaire.

« Il est Marseillais quand même » « C’est un chambreur, même si on n’a pas l’impression. Mais si si, c’est un chambreur ! Il taquine. Les gens ont l’impression qu’il est réservé de l’extérieur. Oui, mais il est Marseillais quand même, il a de la répartie (rires) », confie Olivier Dacourt au sujet de Zinedine Zidane, qui l'a marqué de par ses performances sportives avec l'équipe de France : « Moi j’ai 2 matchs qui me viennent en tête. France-Portugal en 2000, et France-Brésil en 2006, où il est extraordinaire. Zidane, c’est un artiste. Il arrivait à casser des reins sans toucher le ballon. Très peu de joueurs ont ce don-là. Il y en a qui ont du talent, il y a les grands joueurs, et après il y a les extraterrestres, et lui il en fait partie. Parfois, tu te disais que tu ne faisais pas le même sport, pas le même métier. C’est très étrange. Tout était facile pour lui », précise-t-il.