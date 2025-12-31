Yoann Gourcuff, le divorce qui coûte une fortune !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Yoann Gourcuff avait décidé de vivre une nouvelle expérience et de franchir un cap dans sa carrière en quittant Bordeaux pour l'OL à l'été 2010. Un divorce qui avait rapporté pas moins de 22M€ aux Girondins, une somme colossale, mais qui n'a pas été profitable aux Lyonnais puisque le recrutement de Gourcuff a rapidement viré au fiasco...

C'est un fait, le passage de Yoann Gourcuff à l'OL entre 2010 et 2015 est l'un des plus gros gâchis de toute l'histoire du football français ! Le club rhodanien n'avait pourtant pas hésité à miser gros sur le meneur de jeu de l'équipe de France en lâchant pas moins de 22M€ pour régler son divorce avec les Girondins de Bordeaux, où Gourcuff venait de se révéler au plus haut niveau durant deux saisons. Et ce recrutement était d'ailleurs plein d'ambitions...

« Il va falloir que je digère... » Le jour de son arrivée à l'OL, Yoann Gourcuff semblait très enthousiaste malgré une pointe de tristesse après son divorce avec les Girondins de Bordeaux : « Je viens d’arriver donc je suis forcément content. Il va falloir que je digère mon départ de Bordeaux parce que j’ai passé deux belles années là-bas en étant dans un bon groupe. Je leur ai dit au revoir il y a quelques heures. C’est une page qui se tourne avec un nouveau challenge pour moi. Mais voilà, connaître une nouvelle expérience c’est enrichissant. J’espère que ça va bien se passer et que je vais pouvoir encore progresser. Lyon, c’est bien pour moi », confiait Gourcuff. Mais finalement, entre ses pépins physiques à répétition durant cinq ans et son imposant salaire, l'international français a laissé de profonde regrets à l'OL.