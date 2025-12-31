Gims annonce une folie avec Zidane !

Ayant terminé à la première place du groupe E, l'Algérie va se frotter à la République démocratique du Congo en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Avant ce choc entre la bande à Luca Zidane et son pays d'origine, programmé ce mardi après-midi, Gims a annoncé la couleur.
CAN : Gims balance sur Algérie-RDC
Originaire de la RDC, Gims a été interrogé sur le choc des huitièmes de finale de la CAN face à l'Algérie. D'après la superstar de la musique, le duel entre la bande à Chancel Mbemba et celle de Luca Zidane va être explosif.
«Il va y avoir des étincelles»
« Prochain match contre l’Algérie, je pense que je vais revenir. Comment je l’envisage ? Aucune idée, honnêtement. C’est un match très intéressant, les deux peuples sont très fiers de leur pays respectif, il va y avoir des étincelles, ça va être beau ! Ce sera une ambiance de fou », a affirmé Gims, présent dans les tribunes du stade El Madina à Rabat ce mardi (RDC 3-0 Botswana), lors d'un entretien accordé à RMC Sport.