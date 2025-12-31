Gims annonce une folie avec Zidane !

Amadou Diawara

Ayant terminé à la première place du groupe E, l'Algérie va se frotter à la République démocratique du Congo en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Avant ce choc entre la bande à Luca Zidane et son pays d'origine, programmé ce mardi après-midi, Gims a annoncé la couleur.

L'Algérie a validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ayant terminé à la première place du groupe E, les Fennecs vont affronter la République démocratique du Congo - deuxième de la poule D - ce mardi après-midi.

CAN : Gims balance sur Algérie-RDC Originaire de la RDC, Gims a été interrogé sur le choc des huitièmes de finale de la CAN face à l'Algérie. D'après la superstar de la musique, le duel entre la bande à Chancel Mbemba et celle de Luca Zidane va être explosif.