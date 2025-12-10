Antoine Dupont remplacé : C’est confirmé !

Axel Cornic

Après neuf mois d’absence, Antoine Dupont a repris la compétition avec son club du Stade Toulousain, en rentrant en jeu face au Racing 92. Il a poursuivi sur sa lancée en Champions Cup contre les Sharks le week-end dernier, démarrant toujours sur le banc, avec tout le monde qui se demande désormais quand il pourra à nouveau être titulaire.

Il était plus attendu que le Père Noel en cette fin d’année 2025. Blessé depuis mars dernier, Antoine Dupont a fait son grand retour sur les terrains de rugby, sans forcer pour autant. Remplaçant lors des deux rencontres auxquelles il a participé, le demi de mêlée a joué une trentaine de minutes à chaque fois, avec des signaux très encourageants.

Encore remplaçant, mais... Mais à quand un Antoine Dupont enfin titulaire ? Car le 6 Nations 2026 approche à grands pas et les fans du XV de France aimeraient bien être rassurés au sujet de la forme de leur capitaine. Ça ne devrait pas être pour ce samedi, puisque plusieurs sources assurent qu’il devrait une nouvelle fois être remplaçant contre les Glasgow Warriors. C’est en effet Paul Graou qui devrait encore porter le numéro 9, pour cette deuxième journée de Champions Cup.