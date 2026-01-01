Transfert : Une folie réclamée à l’OM, la décision radicale !

En ce mois de janvier, ça devrait bouger à l’OM. Une fois n’est pas coutume, le mercato hivernal s’annonce mouvementé sur la Canebière. A quoi faut-il s’attendre dans le sens des arrivées ? Dernièrement, le nom d’Himad Abdelli a notamment été associé au club phocéen. Mais voilà que pour le moment, un transfert de l’Algérien d’Angers serait très compliqué. Explications.
Parti disputer la CAN avec l’Algérie, Himad Abdelli doit ensuite retrouver Angers. Mais voilà que le milieu de terrain pourrait ne pas s’éterniser du côté du SCO. En effet, il serait très courtisé pour ce mercato hivernal. En effet, Abdelli a notamment été annoncé dans le viseur des deux Olympiques : l’OL et l’OM. Mais voilà qu’Angers ne compterait pas brader son joueur.
Angers fixe son prix pour Abdelli !
Pour s’offrir Himad Abdelli, il faudra sortir le chéquier en ce mois de janvier. L’OL et l’OM sauraient d’ailleurs à quoi s’en tenir en ce qui concerne les demandes d’Angers pour l’Algérien. En effet, sur X, Mohamed Toubache-Ter a fait savoir que pour entamer les discussions à propos d’un transfert d’Abdelli, le SCO réclamerait entre 3,8 et 4,7M€ ainsi qu’une pourcentage.
« Faudrait être fou pour mettre une somme conséquente »
L’OL et l’OM sont-ils prêts à s’aligner sur ces demandes d’Angers pour Himad Abdelli ? Pas sûr. « Aucun club ne compte mettre la somme demandée par le board angevin et c’est tout à fait normal… Faudrait être fou pour mettre une somme conséquente alors que le joueur se verra être gratuit dans 6 mois », a expliqué Mohamed Toubache-Ter.