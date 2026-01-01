Estelle Denis avec Daniel Riolo : C'est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pendant plusieurs années, Estelle Denis a été l'un des visages du sport en France. Présentatrice notamment de 100% Sport, elle a finalement rejoint RMC en 2021 pour lancer Estelle Midi dans laquelle Daniel Riolo intervient parfois comme consultant. Et Estelle Denis se confie sur le journaliste habituellement présent au micro de l'After Foot.

Estelle Denis de travailler avec Daniel Riolo « On parle très peu de politique. Je ne pense pas polariser la société quand on parle de la pêche ou des nouveaux cadeaux de Noël. Toutes les sensibilités politiques sont représentées. Il y a des chroniqueurs qui s’énervent très vite, comme Daniel Riolo. Jacques Legros, notre recrue de l’année, est plus pondéré. J’adore mes chroniqueurs », confie-t-elle dans une interview accordée à Télé Câble Sat Hebdo avant d'évoquer plus globalement l'ambiance dans son émission.