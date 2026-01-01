Zidane : C'est terminé, il annonce un coup historique en 2026 !

Ce mardi après-midi, l'Algérie de Luca Zidane va affronter la République démocratique du Congo de Chancel Mbemba en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. A en croire Elton Mokolo, journaliste chez RMC Sport, les Fennecs vont tomber face aux Léopards au stade Moulay Hassan de Rabat.
Ayant terminé à la deuxième place du groupe D, la République démocratique du Congo a composté son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Opposé au premier de la poule E, la RDC va se frotter à l'Algérie ce mardi après-midi au stade Moulay Hassan de Rabat.
CAN : La RDC va éliminer l'Algérie ?
Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Elton Mokolo a annoncé la couleur avant le choc entre l'Algérie et la RDC. A en croire le journaliste de RMC Sport, la bande à Luca Zidane va tomber face à celle de Chancel Mbemba.
«2026 va être une année historique pour le football congolais»
« Mon message tient en un mot : désolé pour l'Algérie, parce que ça va sortir. Ils ont bien raison d'avoir des craintes par rapport à cette sélection congolaise. De manière un peu plus sérieuse, je pense que la République démocratique du Congo a acquis un capital confiance qui est très important. Ils sont sur deux victoires en trois matchs de poule. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2017, lors de la CAN au Gabon. Il y a quand même beaucoup de confiance, il y a eu de la rotation. Il y a une petite frustration par rapport à cette première place qui était possible à un moment donné. Mais finalement, c'est la deuxième place à Rabat contre l'Algérie. (...) 2026 va bien commencer. 2026 va être une année historique pour le football congolais, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises », a affirmé Elton Mokolo.