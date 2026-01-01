Zidane : C'est terminé, il annonce un coup historique en 2026 !

Amadou Diawara

Ce mardi après-midi, l'Algérie de Luca Zidane va affronter la République démocratique du Congo de Chancel Mbemba en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. A en croire Elton Mokolo, journaliste chez RMC Sport, les Fennecs vont tomber face aux Léopards au stade Moulay Hassan de Rabat.

Ayant terminé à la deuxième place du groupe D, la République démocratique du Congo a composté son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Opposé au premier de la poule E, la RDC va se frotter à l'Algérie ce mardi après-midi au stade Moulay Hassan de Rabat.

CAN : La RDC va éliminer l'Algérie ? Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Elton Mokolo a annoncé la couleur avant le choc entre l'Algérie et la RDC. A en croire le journaliste de RMC Sport, la bande à Luca Zidane va tomber face à celle de Chancel Mbemba.