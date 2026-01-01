Cristiano Ronaldo humilié, c'est le drame !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pourtant icône du football mondial et peu critiquable au vu de ses performances avec le Real Madrid à l'époque, Cristiano Ronaldo a passé un sale quart d'heure lors d'un débriefing de José Mourinho dans le vestiaire des Merengue pendant la saison 2012/2013, sa dernière au club.

L'espace de trois saisons, José Mourinho a été à la tête de l'équipe première du Real Madrid. Le président Florentino Pérez a pris la décision de nommer en 2010 The Special One aux commandes d'un club qui courrait derrière sa « Decima », à savoir sa 10ème Ligue des champions.

«Je l'ai vu faire pleurer Cristiano Ronaldo dans les vestiaires» Sortant d'un sacre avec l'Inter, José Mourinho héritait d'une équipe peuplée de stars dont Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos entre autres. Luka Modric déposait ses valises dans la capitale deux années plus tard et a vécu une scène qu'il n'aurait jamais imaginé dans ses rêves les plus fous. Ballon d'or 2008 et star du football mondial, Ronaldo a fini en pleurs à cause d'une humiliation dans le vestiaire signée... nul autre que José Mourinho. « Mourinho. Je l'ai vu faire pleurer Cristiano Ronaldo dans les vestiaires, quelqu'un qui donne tout sur le terrain, parce que pour une fois, il n'avait pas couru après le latéral adverse. Mourinho est très direct avec les joueurs, mais il est honnête ».