Cristiano Ronaldo : La folie annoncée pour son avenir !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A bientôt 41 ans, Cristiano Ronaldo n'a pas encore terminé sa carrière. Le Portugais continue d'évoluer à Al-Nassr, en Arabie saoudite et les buts continuent à pleuvoir. Il approche doucement de la barre des 1000 buts, un grand objectif. A l'occasion de la cérémonie des Globe Soccer Awards, il a renouvelé ses ambitions.

Légende du Real Madrid, Cristiano Ronaldo a rejoint Al-Nassr en 2023 pour sans doute y finir sa carrière. Le joueur portugais continue de prouver qu'il est adroit avec le ballon et à l'occasion de la cérémonie des Globe Soccer Awards, il a été récompensé. Le meilleur joueur du Moyen-Orient a annoncé son prochain objectif.

Cristiano Ronaldo annonce une folie Même s'il n'est plus au meilleur de sa forme, Cristiano Ronaldo ne lâche pas l'affaire et veut atteindre son prochain objectif. « Je veux continuer à jouer, que ce soit au Moyen-Orient ou en Europe. [...] Vous connaissez mes objectifs : gagner plus de trophées et atteindre le nombre que vous connaissez tous. Je suis sûr que je l'atteindrai, si je ne me blesse pas, inchallah » a-t-il déclaré au moment de recevoir sa récompense en tant que meilleur joueur de l'année au Moyen-Orient. Il évoque ainsi la barre mythique des 1000 buts en carrière.