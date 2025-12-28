Zinedine Zidane : L’annonce qui le choque

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les années passent, et Zinedine Zidane a encore du mal à réaliser que sa carrière de footballeur professionnel a pris fin il y a près de 20 ans, au terme du Mondial 2006. L’ex-meneur de jeu des Bleus n’a pas caché sa stupéfaction au moment de faire les comptes il y a quelques mois…

C’est au terme de la Coupe du monde 2006, à seulement 34 ans, que Zinedine Zidane a décidé de ranger les crampons. À cette époque, l’ancien numéro 10 des Bleus avait disputé l’événement en Allemagne en sachant qu’il prendrait sa retraite au terme de celui-ci. L’ultime apparition de Zidane sur un terrain restera donc cette finale malheureuse contre l’Italie, avec son expulsion en prolongation après un coup de boule sur le torse du défenseur italien Marco Materazzi.

La retraite en 2006 pour Zinedine Zidane L’été prochain, cela fera donc vingt ans que Zinedine Zidane a mis un terme à sa carrière. Les années ont passé et le Ballon d’Or 1998 a encore du mal à réaliser comme il l’a reconnu en marge des JO de Paris 2024 dans un entretien accordé au site EnVols, au moment d’évoquer son plus beau souvenir de voyage.