Zidane : Les journalistes sont dégoûtés ! 

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours aussi discret dans sa vie privée, Zinedine Zidane n'a jamais été du genre à défrayer les chroniques people des magazines. Au grand dam des journalistes qui l'ont longtemps suivi de près pour essayer d'avoir du croustillant, notamment au moment de sa signature au Real Madrid en 2001.

Dans un large entretien accordé à L'EQUIPE en 2022 à l'occasion de ses 50 ans, Zinedine Zidane retraçait tout le fil de sa carrière, et l'ancien meneur de jeu évoquait notamment son rapport à la presse. Au moment de son arrivée au Real Madrid en 2001, le numéro 10 de l'équipe de France était suivi de très près par les journalistes espagnols en quête d'un scoop, et Zidane avait fini par les dégoûter avec la simplicité de son quotidien comme il le raconte si bien dans l'interview.

« Les journalistes se sont aperçus qu’il n’y avait pas grand-chose à raconter » « À 20 ans, j’aimais être parfois reconnu, arrêté dans la rue pour faire des photos et des signatures. Et quand tu prends de l’âge, c’est tout le contraire ! Tu veux ta tranquillité. Mais je gère bien. En Espagne, ils m’appellent “le moine”. Parce que les journalistes se sont aperçus qu’il n’y avait pas grand-chose à raconter autour de moi », indique Zinedine Zidane.