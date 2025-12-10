Antoine Dupont et le «film porno» : L’annonce inattendue !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Vincent Moscato a évoqué mardi l'épineux cas Matthieu Jalibert au XV de France dans son émission sur RMC et notamment le fait qu'Antoine Dupont préfère certainement évoluer aux côtés de Romain Ntamack en charnière. Ce à quoi l'animateur a répondu avec une punchline bien à lui sur Dupont et « un film porno ».

Les places seront chères au sein du XV de France pour la Coupe du Monde 2027 ! Antoine Dupont, de par son statut de capitaine et de meilleur joueur du Monde, sera bien évidemment de la partie, mais difficile de deviner le casting au poste de demi d'ouverture. Romain Ntamack, Matthieu Jalibert, Thomas Ramos... La concurrence est rude pour venir épauler Dupont en charnière, et certains estiment que Jalibert part de trop loin dans l'esprit de Fabien Galthié.

« Comme Deschamps à l’époque de Valbuena » Dans le Super Moscato Show sur RMC, Vincent Moscato a lâché ses vérités à ce sujet et assure que Matthieu Jalibert a encore ses chances de disputer la Coupe du Monde avec le XV de France : « Ce n’est pas mort pour lui. Il faut arrêter ! Galthié je le connais et s’il est bon, à un moment donné il va le faire jouer. Sinon ce n’est pas possible. Tu ne vas pas placarder un mec car il a fait un mauvais match en quart de finale. Il n’y a pas que lui qui a fait un mauvais match en quart de finale (…) Galthié fera comme Deschamps à l’époque de Valbuena. Il l’a fait revenir et ça a marché, comme avec Benzema. Il est capable de revenir sur des choix car le mec a progressé. Le numéro 2 à l’ouverture, c’est Thomas Ramos. Mais si le petit Jalibert réussit à remplir la case défense comme il le faut… », lâche Moscato. Et ce n'est pas tout.