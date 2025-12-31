Zidane - La séparation à 80M€ : Il balance tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au sommet de sa carrière après avoir remporté la Coupe du Monde 1998 et l'Euro 2000, Zinedine Zidane s'est retrouvé au coeur d'un transfert qui a fait beaucoup de bruit en 2001. Le meneur de jeu de l'équipe de France avait en effet acté sa séparation avec la Juventus Turin pour rejoindre le Real Madrid, avec un deal de 80M€ qui était un record sur le marché à cette époque. Et en juin 2022, dans les colonnes de L'EQUIPE, Zidane s'est longuement confié sur ce transfert.

Zidane raconte son transfert historique « C’est ce qui me manquait après la Juventus. Aller dans le plus grand club du monde. “500 millions de francs…” Oh, c’est le prix d’un Airbus ! Il fallait gazer (rire). Ça fait bizarre. En plus en francs, avec tous ces zéros. Ça devait faire autour de 76 M€ (autour de 100 M€ aujourd’hui en monnaie constante). C’était hallucinant. Je n’avais pas le choix. C’était comme ça. La Juve était en droit de demander ce qu’elle voulait. Et le Real de payer », indique Zinedine Zidane sur ce choix d'avoir quitté la Juventus pour le Real Madrid.