Antoine Dupont bien accompagné : La relation inattendue !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Présent à Marcoussis pour la tournée de novembre avec le XV de France même s'il n'a pas joué la moindre minute, Antoine Dupont n'était pas tout seul dans ce cas de figure puisqu'il était accompagné d'Uini Atonio. Le capitaine des Bleus et le pilier international ont visiblement composé un duo assez insolite avec une bonne humeur garantie.

Blessé à l'ischio-jambier, Uini Atonio est tout de même passé par Marcoussis avec les Bleus en novembre dernier avec Antoine Dupont. Le pilier de La Rochelle et du XV de France accompagnait le groupe à l'entraînement même sans pouvoir jouer, au même titre que le demi de mêlée du Stade Toulousain, et Atonio se livre sur ce duo assez spécial et inattendu au sein du groupe avec Dupont.

« Là pour pousser Dupont » « J'étais aussi là pour pousser un peu (Antoine) DupontParce qu'on s'entraînait tous les deux sur le côté. Et Fabien (Galthié) trouvait que c'était pas mal pour le groupe que je vienne, pour rigoler un petit peu et faire quelques blagues », confie Uini Atonio dans un entretien accordé à L'EQUIPE sur son rôle un peu particulier pour l'occasion en duo avec Antoine Dupont, puisque les deux joueurs étaient en incapacité physique de jouer avec le XV de France.