Antoine Dupont, rendez-vous déjà fixé loin de Toulouse !

Axel Cornic

Absent depuis mars 2025, Antoine Dupont a fait son grand retour à, même s’il faudra attendre encore un peu avant de le voir avec le XV de France. Un premier pas très important fait sur la route qui le mènera à la prochaine Coupe du monde, qui se déroulera dans moins de deux ans en Australie.

On peut dire que le sprint est lancé. Le 3 décembre dernier a eu lieu le tirage au sort de la Coupe du monde 2027, avec une poule finalement assez clémente pour le XV de France. Les hommes de Fabien Galthié affronteront en effet les Etats-Unis, les Samoa et le Japon.

« Ce serait génial qu'Antoine Dupont soit de la partie » Du côté de la sélection américaine, on a déjà hâte d’affronter Antoine Dupont et ses coéquipiers. « D'après mon expérience face aux meilleures équipes, c'est toujours intéressant de se mesurer à elles » a déclaré Jason Damm, capitaine des USA. « Ce serait génial qu'Antoine Dupont soit de la partie. Je n'ai jamais joué contre la France, alors j'adorerais avoir cette opportunité ».