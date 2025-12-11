Antoine Dupont, rendez-vous déjà fixé loin de Toulouse !

Absent depuis mars 2025, Antoine Dupont a fait son grand retour à, même s’il faudra attendre encore un peu avant de le voir avec le XV de France. Un premier pas très important fait sur la route qui le mènera à la prochaine Coupe du monde, qui se déroulera dans moins de deux ans en Australie.
On peut dire que le sprint est lancé. Le 3 décembre dernier a eu lieu le tirage au sort de la Coupe du monde 2027, avec une poule finalement assez clémente pour le XV de France. Les hommes de Fabien Galthié affronteront en effet les Etats-Unis, les Samoa et le Japon.
« Ce serait génial qu'Antoine Dupont soit de la partie »
Du côté de la sélection américaine, on a déjà hâte d’affronter Antoine Dupont et ses coéquipiers. « D'après mon expérience face aux meilleures équipes, c'est toujours intéressant de se mesurer à elles » a déclaré Jason Damm, capitaine des USA. « Ce serait génial qu'Antoine Dupont soit de la partie. Je n'ai jamais joué contre la France, alors j'adorerais avoir cette opportunité ».
Un début en douceur pour le XV de France
Les premières estimations ont été faites sur la possible route du XV de France lors de cette Coupe du monde. S’ils sortent premiers de leur poule, les Français pourraient croiser l’Ecosse en huitième de finale, avant d’affronter soit les Fidji soit le Pays de Galles en quart. Mais le plus dur arrivera en demi-finale, puisque ce sera soit la Nouvelle-Zélande soit les Champions en titre sud-africain, qui ont récemment infligé une grosse défaite aux Bleus (17-32).