Un autre exploit, Antoine Dupont est unique !

Axel Cornic

Après presque neuf mois, Antoine Dupont a repris la compétition avec son club du Stade Toulousain. Il est entré en jeu face au Racing 92 en Top 14 puis en Champions Cup contre les Sharks, rassurant pas mal de monde. Car les doutes étaient nombreux autour de la star française, qui n’en est pas à sa première grave blessure du genou.

Avant sa blessure, il était considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète, voir même de l’histoire du rugby français. Normal donc que les premiers pas d’Antoine Dupont après son opération au genou droit soient scrutés de près. Et pour le moment, le demi de mêlée de 29 ans semble avoir plutôt bien récupéré...

« Je l’ai trouvé très bien dès son premier match avec nous » Certains sont même impressionnés par son retour en forme, comme son coéquipier Anthony Jelonch. « Je l’ai trouvé très bien dès son premier match avec nous, lors de son entrée face au Racing 92 » a expliqué le troisième-ligne du Stade Toulousain, qui a été également victime d’une grave blessure au genou.