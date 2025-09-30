Strasbourg : Après l’OM, une catastrophe est annoncée !

Vendredi dernier, l’OM a réalisé un très gros coup sur la pelouse du RC Strasbourg (1-2). Une nouvelle rencontre dans laquelle a brillé le capitaine strasbourgeois Emmanuel Emegha. Cependant, durant la rencontre, l’attaquant néerlandais âgé de 22 ans a subi une grosse mésaventure, puisque son domicile a été cambriolé. Explications.
L’OM enchaîne les succès. La semaine dernière, le club phocéen a réussi deux très gros coups afin de se replacer dans les premières places de Ligue 1. Après avoir mis fin à la malédiction face au PSG en battant Paris à domicile lors du Classique, Marseille a enchaîné avec une victoire sur le fil à Strasbourg.
Coup dur pour Emegha
Les hommes de Roberto De Zerbi, pourtant menés, n’ont pas lâché, et sont allés s’imposer dans les dernières minutes du match. En face, Strasbourg peut nourrir des regrets. Abdoul Ouattara avait ouvert le score, parfaitement servi par Emmanuel Emegha. Auteur d’une belle prestation, l’attaquant néerlandais a néanmoins été contraint de céder sa place en seconde période après s’être blessé.
Son domicile cambriolé
Deuxième pour dur pour le capitaine de Strasbourg, le cambriolage de son domicile durant la rencontre. D’après le Parisien, le préjudice total est estimé à 200 000€. Le quotidien annonce d’ailleurs qu’au lendemain de la rencontre, deux suspects ont été interpellés à Paris...