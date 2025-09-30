Strasbourg : Après l’OM, une catastrophe est annoncée !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Vendredi dernier, l’OM a réalisé un très gros coup sur la pelouse du RC Strasbourg (1-2). Une nouvelle rencontre dans laquelle a brillé le capitaine strasbourgeois Emmanuel Emegha. Cependant, durant la rencontre, l’attaquant néerlandais âgé de 22 ans a subi une grosse mésaventure, puisque son domicile a été cambriolé. Explications.

L’OM enchaîne les succès. La semaine dernière, le club phocéen a réussi deux très gros coups afin de se replacer dans les premières places de Ligue 1. Après avoir mis fin à la malédiction face au PSG en battant Paris à domicile lors du Classique, Marseille a enchaîné avec une victoire sur le fil à Strasbourg.

Coup dur pour Emegha Les hommes de Roberto De Zerbi, pourtant menés, n’ont pas lâché, et sont allés s’imposer dans les dernières minutes du match. En face, Strasbourg peut nourrir des regrets. Abdoul Ouattara avait ouvert le score, parfaitement servi par Emmanuel Emegha. Auteur d’une belle prestation, l’attaquant néerlandais a néanmoins été contraint de céder sa place en seconde période après s’être blessé.