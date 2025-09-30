Surprise : L'OM prépare un gros changement !

Cette saison s’annonce extrêmement prometteuse à l’OM. Le club phocéen qui a bouclé de nombreuses recrues cet été, est engagé en Ligue des Champions. Mais en coulisses, le club marseillais préparerait également un gros changement au niveau de son identité visuelle. Une surprise se préparerait ainsi du côté des dirigeants. Explications.
Ce mardi soir, l’OM fait face à un véritable test. Après avoir clairement rebondi en championnat en battant à la fois le PSG mais également Strasbourg, le club phocéen doit désormais faire décoller sa campagne européenne avec un résultat positif face à l’Ajax au Vélodrome.
Une saison à part à l’OM
Du côté de Marseille, cette saison est clairement particulière. La victoire contre Paris a mis fin à une malédiction de 14 ans avec aucun succès contre l’ennemi à domicile. Plus que jamais, les supporters veulent croire à un retour au premier plan de la formation de Roberto De Zerbi, à la fois en championnat mais aussi avec un beau parcours en Coupe d’Europe.
Nouveau logo en cours de saison ?
Mais ce n’est pas tout. En effet, comme le révèle la Minute OM sur X, les dirigeants marseillais travaillent également sur l’identité visuelle du club. Le compte indique ainsi qu’en cours de saison, l’OM devrait dévoiler un nouveau logo. Reste désormais à savoir s’il s’agira du logo officiel et définitif...