OM : De Zerbi prépare une grosse surprise, le vestiaire vend la mèche !

Ce mardi soir en Ligue des champions, Jeffrey de Lange va retrouver son club formateur, l’Ajax Amsterdam. Une rencontre pour laquelle Roberto De Zerbi pourrait préparer une grosse surprise dans son onze de départ, puisque selon le gardien néerlandais, l’entraîneur de l’OM pourrait décider de le titulariser à la place de Geronimo Rulli.

Deux semaines après sa défaite sur la pelouse du Real Madrid (2-1), l’OM reçoit l’Ajax Amsterdam ce mardi soir pour la deuxième journée de Ligue des champions. Ce qui est également synonyme du retour de la C1 au Stade Vélodrome, alors que les Olympiens restent sur trois victoires consécutives en Ligue 1.

Une titularisation de De Lange contre l’Ajax ? Un match très important pour l’OM qui doit prendre des points face à un des adversaires les plus abordables de son programme en Ligue des champions. Une équipe que Jeffrey de Lange connait bien, lui qui a été formé à l’Ajax Amsterdam et contre qui il pourrait d’ailleurs être titulaire à la place de Geronimo Rulli.