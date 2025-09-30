Le transfert qui vire au flop : Une star de l’OM se lâche !

Axel Cornic

Après la défaite sur la pelouse du Real Madrid (2-1), l’Olympique de Marseille retrouve la Ligue des Champions ce mardi. Et ce sera au Vélodrome, qui va accueillir l’Ajax Amsterdam pour ce qui ressemble à des grandes retrouvailles pour Géronimo Rulli, débarqué dans le sud de la France en août 2024 après une période délicate aux Pays-Bas.

En dépit de la défaite, le retour en Ligue des Champions n’a pas été mauvais. L’OM a tenu tête au Real Madrid de Kylian Mbappé, mais est tout de même reparti du Santiago Bernabéu avec 0 points. Il va donc falloir redresser la barre ce mardi, sur la pelouse du stade Vélodrome.

« Parfois, on ne signe pas dans la meilleure période du club » Une rencontre spéciale pour Géronimo Rulli, qui va retrouver l’Ajax Amsterdam, un club dont il a porté les couleurs de janvier 2023 à août 2024. mais sa période amstellodamoise ne restera pas vraiment dans les annales ! « Parfois, on ne signe pas dans la meilleure période du club, au bon endroit, au bon moment » a récemment confié le gardien de l’OM.