OM : Longoria appelle un attaquant de l'équipe de France, il dit non !

Depuis qu'il arrivé à l'OM, Pablo Longoria a multiplié les transferts, mais également les contacts avec différents joueurs. Le club phocéen a notamment tenté d'attirer Kevin Gameiro. Mais ce dernier révèle avoir dit non aux avances du club phocéen, malgré une offre intéressante.
Durant l'été 2021, l'OM a tenté de recruter un nouvel attaquant, et non des moindres puisqu'il s'agit de Kevin Gameiro dont le contrat prenait fin à Valence. Cependant, l'ancien attaquant du PSG reconnaît que son passé de parisien l'a un peu freiné dans ses ardeurs. Par conséquent, Kevin Gameiro a dit non à l'OM.
Gameiro a recalé l'OM !
« Non, ce n’était pas possible (de signer à l'OM). Ils m’ont contacté plusieurs fois, la dernière en date lors de mon retour à Strasbourg. C’est plus un choix familial qui m’a fait refuser l’OM. À 34 ans, tu n’as pas envie de toute cette pression », lâche-t-il dans une interview accordée au Late Football Club sur Canal+, avant de poursuivre.
«Pablo Longoria a essayé de me faire venir, il a failli»
« Pablo Longoria a essayé de me faire venir, il a failli (sourire). Il a failli parce qu’à ce moment-là, je sortais d’une année compliquée à Valence. Je voulais retrouver un club avec de la passion. J’avais une offre d’un club en Turquie qui me proposait beaucoup d’argent mais qui ne me faisait pas rêver. Et j’avais l’OM, un très grand club français, avec un salaire très intéressant. Il y avait aussi Pablo, qui était là, et Sampaoli, que j’avais côtoyé à Séville. J’avais confiance en eux, au-delà du club, et ça a failli me faire changer d’avis », ajoute Kevin Gameiro.