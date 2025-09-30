OM : Longoria appelle un attaquant de l'équipe de France, il dit non !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis qu'il arrivé à l'OM, Pablo Longoria a multiplié les transferts, mais également les contacts avec différents joueurs. Le club phocéen a notamment tenté d'attirer Kevin Gameiro. Mais ce dernier révèle avoir dit non aux avances du club phocéen, malgré une offre intéressante.

Durant l'été 2021, l'OM a tenté de recruter un nouvel attaquant, et non des moindres puisqu'il s'agit de Kevin Gameiro dont le contrat prenait fin à Valence. Cependant, l'ancien attaquant du PSG reconnaît que son passé de parisien l'a un peu freiné dans ses ardeurs. Par conséquent, Kevin Gameiro a dit non à l'OM.

Gameiro a recalé l'OM ! « Non, ce n’était pas possible (de signer à l'OM). Ils m’ont contacté plusieurs fois, la dernière en date lors de mon retour à Strasbourg. C’est plus un choix familial qui m’a fait refuser l’OM. À 34 ans, tu n’as pas envie de toute cette pression », lâche-t-il dans une interview accordée au Late Football Club sur Canal+, avant de poursuivre.