Bagarre à l’OM : Un champion du Monde menacé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Préféré à Gerónimo Rulli vendredi soir en Ligue 1 pour affronter le FC Lorient, Jeffrey de Lange n'a pas eu grand-chose à faire dans les buts de l'OM. Mais le portier néerlandais compte bien enchainer les matchs et ainsi menacer son concurrent argentin, champion du Monde en 2022, qui semblait pourtant indiscutable jusqu'ici.

Et si nous étions partis pour assister à une véritable bagarre des gardiens pour une place de titulaire à l'OM ? Gerónimo Rulli (33 ans), qui dispose d'un CV très fourni avec notamment un titre de champion du Monde en 2022 avec l'Argentine, avait été laissé au repos vendredi soir pour la réception du FC Lorient (4-0). C'est donc son habituelle doublure, Jeffrey de Lange (27 ans), qui a été alignée par Roberto De Zerbi. Et ce dernier compte bien engager le combat sérieusement pour s'imposer en tant que numéro 1 à l'OM...

« Si le coach me fait jouer, je suis prêt » Interrogé en zone mixte après le match, de Lange a affiché ses ambitions : « Si j’espère du temps de jeu cette saison ? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de matchs, donc nous avons besoin de tout le monde, moi y compris. C’est différent de la saison dernière où il n’y avait qu’un match par semaine. Là, on joue trois fois par semaine. Pour moi, c’est une opportunité. Comme je l’ai dit, si le coach me fait jouer, je suis prêt », indique le gardien néerlandais de l'OM, qui compte bien se battre avec Rulli pour avoir du temps de jeu.