Malaise à l’OM : La sortie lourde de sens de Roberto De Zerbi

Battu à Lyon avant la trêve internationale, l’OM a profité des dernières heures du mercato pour enrôler de nouveaux renforts, accueillant notamment Benjamin Pavard et Nayef Aguerd, titulaires et buteurs face à Lorient (4-0) vendredi soir. Après la rencontre, Roberto De Zerbi a révélé que « l’atmosphère » était désormais différente entre les joueurs.

L’OM a-t-il attendu ce vendredi 12 septembre pour vraiment lancer sa saison ? Face à Lorient (4-0), la bande à Roberto De Zerbi a connu une soirée presque parfaite hormis la sortie sur blessure d’Amine Gouiri, qui souffre d’un problème à l’épaule. Et c’est avec un nouveau visage que le club phocéen s’est présenté sur la pelouse du Vélodrome, avec les titularisations de Benjamin Pavard et Nayef Aguerd, arrivés dans les dernières heures du mercato, qui s'ajoutent à celles de Facundo Medina, Angel Gomes et Timothy Weah, cinq des douze renforts de l’été.

« L’atmosphère est différente entre les joueurs maintenant » Présent en conférence de presse avec cette belle victoire, Roberto De Zerbi a reconnu un vrai changement dans le vestiaire suite aux changements apportés dans l’effectif. « L’atmosphère est différente entre les joueurs maintenant. Il y a beaucoup d’enthousiasme à porter la tunique de l’OM. On a retrouvé nos joueurs après la trêve et je vois de l’optimisme chez eux », a indiqué l’entraîneur phocéen.