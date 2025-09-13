OM : Une liaison «oppresante», la rupture qui lui change la vie

Valentin Rongier a dit stop. Ne parvenant pas à obtenir la revalorisation salariale qu'il souhaitait des dirigeants de l'OM, le désormais ex-joueur de Roberto De Zerbi est devenu le capitaine d'Habib Beye du côté du Stade Rennais. Une nouvelle vie, bien plus calme en Bretagne, qui lui permet de retrouver une certaine sérénité familiale.
Entre septembre 2019 et cet été, Valentin Rongier a été un joueur de l'OM. Le milieu de terrain de 30 ans en a même été un temps le capitaine. Mais c'est désormais de l'histoire ancienne. Pour un montant de 5,5M€ + 2M€ de bonus, le Stade Rennais s'est attaché les services de l'expérimenté milieu de terrain formé chez le rival nantais.
«La passion des gens est exceptionnelle mais peut parfois être difficile à vivre»
Le calme au sein de la ville dans laquelle il réside. Valentin Rongier n'avait plus connu ça depuis longtemps de par son allégeance à l'Olympique de Marseille. « À Marseille, la passion des gens est exceptionnelle mais peut parfois être difficile à vivre. C’est exceptionnel quand ça gagne, et quand ça perd c’est très oppressant ».
«Le fait de retrouver une vie un peu plus équilibrée, c’est appréciable»
Le terme de sa liaison de longue date avec l'OM, parfois oppressante de par ses propres propos lui a fait du bien que ce soit à lui ou plus généralement à sa famille comme raconté à Ouest-France. « Je m’en rends compte au fur et à mesure parce que je viens seulement d’arriver il y a quelques semaines, mais le fait de retrouver une vie un peu plus équilibrée, c’est appréciable. J’étais mercredi au marché avec ma conjointe et mon fils, et on se baladait relativement tranquillement. Ce sont des moments que j’avais oubliés, et je ne vais pas mentir, c’est agréable pour eux aussi ».