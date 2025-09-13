OM : Une liaison «oppresante», la rupture qui lui change la vie

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Valentin Rongier a dit stop. Ne parvenant pas à obtenir la revalorisation salariale qu'il souhaitait des dirigeants de l'OM, le désormais ex-joueur de Roberto De Zerbi est devenu le capitaine d'Habib Beye du côté du Stade Rennais. Une nouvelle vie, bien plus calme en Bretagne, qui lui permet de retrouver une certaine sérénité familiale.

Entre septembre 2019 et cet été, Valentin Rongier a été un joueur de l'OM. Le milieu de terrain de 30 ans en a même été un temps le capitaine. Mais c'est désormais de l'histoire ancienne. Pour un montant de 5,5M€ + 2M€ de bonus, le Stade Rennais s'est attaché les services de l'expérimenté milieu de terrain formé chez le rival nantais.

«La passion des gens est exceptionnelle mais peut parfois être difficile à vivre» Le calme au sein de la ville dans laquelle il réside. Valentin Rongier n'avait plus connu ça depuis longtemps de par son allégeance à l'Olympique de Marseille. « À Marseille, la passion des gens est exceptionnelle mais peut parfois être difficile à vivre. C’est exceptionnel quand ça gagne, et quand ça perd c’est très oppressant ».