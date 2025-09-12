OM : Après son transfert, Rabiot déclare sa flamme

Adrien Rabiot a officiellement été présenté à la presse ce vendredi sous ses nouvelles couleurs. Après avoir quitté l’Olympique de Marseille, le milieu de terrain français a choisi de s’engager avec l’AC Milan. Très attendu en Lombardie, il a confié ressentir un lien particulier avec le club rossonero et une grande ambition pour cette nouvelle étape.
Adrien Rabiot a refermé une parenthèse marseillaise marquée par une saison réussie mais aussi par la sensation d’un cycle achevé. Son départ de l’OM a surpris une partie des supporters, tant son rendement avait contribué à stabiliser le milieu de terrain phocéen. Poussé vers la sortie après son altercation avec Jonathan Rowe, Rabiot a choisi le Milan AC.
« Il y a toujours eu un lien »
Lors de sa conférence de présentation, Rabiot n’a pas caché l’attachement particulier qu’il ressent pour l’AC Milan. « Oui, c'est vrai. Il y a toujours eu quelque chose avec Milan. Maintenant, j'espère faire ce que j'ai fait par le passé avec ce nouveau maillot, mais le passé n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est Milan. Il y a toujours eu un lien, c'est sûr » a confié l'international tricolore.
Rabiot annonce la couleur
Rabiot a également insisté sur ses ambitions personnelles et sur l’importance d’être à la hauteur des attentes. « J'ai passé de très bons moments en Italie et je suis heureux d'être de retour. J'ai fait une excellente saison en France et j'espère poursuivre sur cette lancée. Je sais que les attentes sont élevées, tant de la part de la direction que des supporters. Je suis très ambitieux » a déclaré l'ancien joueur de l'OM dans des propos rapportés par Sky Sports.