OM : Après son transfert, Rabiot déclare sa flamme

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Adrien Rabiot a officiellement été présenté à la presse ce vendredi sous ses nouvelles couleurs. Après avoir quitté l’Olympique de Marseille, le milieu de terrain français a choisi de s’engager avec l’AC Milan. Très attendu en Lombardie, il a confié ressentir un lien particulier avec le club rossonero et une grande ambition pour cette nouvelle étape.

Adrien Rabiot a refermé une parenthèse marseillaise marquée par une saison réussie mais aussi par la sensation d’un cycle achevé. Son départ de l’OM a surpris une partie des supporters, tant son rendement avait contribué à stabiliser le milieu de terrain phocéen. Poussé vers la sortie après son altercation avec Jonathan Rowe, Rabiot a choisi le Milan AC.

« Il y a toujours eu un lien » Lors de sa conférence de présentation, Rabiot n’a pas caché l’attachement particulier qu’il ressent pour l’AC Milan. « Oui, c'est vrai. Il y a toujours eu quelque chose avec Milan. Maintenant, j'espère faire ce que j'ai fait par le passé avec ce nouveau maillot, mais le passé n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est Milan. Il y a toujours eu un lien, c'est sûr » a confié l'international tricolore.