OM : Incroyable, Adrien Rabiot recale l'AC Milan !

Placé sur la liste des transferts le 19 août dernier, Adrien Rabiot a été contraint de quitter l'OM. Une opportunité sur laquelle a sauté l'AC Milan qui a recruté le milieu de terrain français pour environ 10M€ en toute fin de mercato. Mais Adrien Rabiot révèle que les Rossoneri l'ont appelé bien plus tôt durant l'été. Et il avait alors décliné leur proposition.

Le 19 août dernier, le mercato de l'OM a pris une nouvelle tournure lorsqu'Adrien Rabiot a été placé sur la liste des transferts à cause de sa bagarre avec Jonathan Rowe. Le milieu de terrain français s'est donc engagé avec l'AC Milan dans les dernières heures du mercato. Il faut dire que les Rossoneri avaient déjà essayé de le recruter en juin dernier lorsque Massimiliano Allegri était arrivé sur le banc milanais. Mais Adrien Rabiot raconte qu'il avait alors refusé puisqu'il était sous contrat avec l'OM.

Rabiot recale une première fois l'AC Milan « Tout s'est fait presque à la fin du mercato. J'avais déjà parlé avec Allegri quand il est arrivé à Milan, mais comme vous le savez, j'étais encore à Marseille et j'étais lié au club », révèle-t-il en conférence de presse avant de revenir sur sa signature à l'AC Milan dans les dernières heures du mercato.