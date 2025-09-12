Mercato - OL : Fonseca a dit stop !

Pierrick Levallet

L’OL a vécu un mercato assez spécial cet été. Contraint de vendre certains joueurs pour renflouer ses caisses, le club rhodanien a également recruté pour espérer décrocher une place pour une coupe d’Europe pour la saison prochaine. La direction olympienne a néanmoins fait savoir que Paulo Fonseca avait stoppé l’avancée d’un dossier dans les ultimes heures du mercato.

Du côté de l’OL, le mercato a été assez spécial. Menacé par une rétrogradation en Ligue 2 à cause de sa situation économique, le club rhodanien est finalement resté dans l’élite. L’équipe olympienne a néanmoins dû vendre pour renflouer ses caisses. C’est dans cette optique que Rayan Cherki ou encore Georges Mikautadze ont respectivement été transférés à Manchester City et Villarreal.

Paulo Fonseca dit non à l’OL... pour un transfert Mais dans le même temps, l’OL a recruté pour essayer de se construire un effectif capable de décrocher une place qualificative pour une coupe d’Europe la saison prochaine. Des joueurs comme Tyler Morton, Martin Satriano, Rachid Ghezzal ou encore Ruben Kluivert ont ainsi rejoint les rangs de Paulo Fonseca. Ce dernier aurait d’ailleurs stoppé l’avancée d’un ultime dossier juste avant la fin du mercato.