«Incroyable, extraordinaire», Rayan Cherki le rend complètement dingue !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé cet été en provenance de l’OL, Rayan Cherki n’a pas tardé à se mettre en évidence avec Manchester City. Entré en jeu en fin de match face à Wolverhampton ce samedi soir, le prodige français a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. Pep Guardiola lui, est en extase face au talent de son nouveau numéro 10.

Il n’aura pas fallu beaucoup de temps avant que l’Angleterre ne se rende compte de son immense talent. Ce samedi soir, Manchester City effectuait son entrée en lice en Premier League sur la pelouse de Wolverhampton. Pep Guardiola décidait de laisser Rayan Cherki, transféré en provenance de l’OL contre 36M€, sur le banc. Entré en jeu en fin de match, le Français a laissé une très grosse impression.

Rayan Cherki brille déjà Habile, agile, et décisif, le crack de 22 ans a inscrit son premier but en Premier League avec les « Citizens » après un très bel enchaînement, quelques minutes seulement après son entrée en jeu. Rayan Cherki a célébré en montrant fièrement l’écusson de sa nouvelle équipe, et semble déjà avoir gagné le cœur des supporters mancuniens. Quoi qu’il en soit, la prestation de l’international Français a logiquement plu à Pep Guardiola, qui n’a pas tari d’éloges à l’égard du numéro 10.