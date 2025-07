Rayan Cherki : Le PSG en colère ?

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Transféré de l'OL à Manchester City cet été, Rayan Cherki aurait pu signer avec le PSG un an auparavant mais avait finalement refusé le deal à la dernière minute. Et il semblerait que ce revirement de situation n'ait pas du tout plu aux dirigeants du PSG comme en témoignent les propos de Dominique Séverac, journaliste au Parisien.

« À Paris, on n'aime pas ça »

Dans un chat avec les internautes du Parisien, le journaliste Dominique Séverac a trouvé une occasion de revenir sur l'échec Rayan Cherki au PSG et évoque un mécontentement des dirigeants : « Pourquoi Franco Mastantuono n’est pas venu au PSG ? C'est un choix stratégique de ne plus surpayer des joueurs. C'est ce qu'on reprochait avant au PSG. Paris proposait le montant de sa clause, 45 millions d'euros. Le Real a mis plus de 60 millions sur la table. Et le joueur, qui semble-t-il avait donné sa priorité au PSG, a fait volte-face. À Paris, on n'aime pas ça, à l’image de Rayan Cherki il y a un an », confie Séverac.