Un nouvel attaquant au PSG, sa femme boucle son transfert !

Axel Cornic

Toujours à la recherche de la moindre occasion, le Paris Saint-Germain pourrait se tourner vers la Bundesliga cet hiver, avec un très gros coup déjà annoncé. Il s’agit de Karim Adeyemi, international allemand de 23 ans qui évolue actuellement au Borussia Dortmund, mais qui pourrait bien changer de club.

A Paris, on a fait de la place à la jeunesse. Le nouveau projet du PSG se base sur le recrutement de jeunes talents à développer et cela a notamment été le cas avec Désiré Doué ou encore Khvicha Kvaratskhelia, qui en dépit de son expérience en Serie A n’a encore que 24 ans. Et la liste pourrait bien s’allonger...

Adeyemi prêt à quitter Dortmund Un nouveau crack est annoncé au PSG depuis quelques semaines et il s’agit de Karim Adeyemi, grande révélation au RB Salzbourg qui s’épanoui au Borussia Dortmund depuis 2022. Les Parisiens ne seraient toutefois pas seuls sur le coup, puisque le FC Barcelone penserait également à lui, tout comme plusieurs clubs de Premier League.