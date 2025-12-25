Le prochain mariage de Zidane est confirmé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il est toujours sans poste depuis son départ du Real Madrid en 2021, 2026 devrait être l’année du retour de Zinedine Zidane. Ce dernier est pressenti pour devenir le prochain sélectionneur de l’équipe de France, en remplacement de Didier Deschamps, et, selon le journaliste Fabrizio Romano, un accord verbal existe déjà avec la FFF.

Des postes intéressants pourraient se libérer en Premier League la saison prochaine. La semaine dernière, The Athletic indiquait que Manchester City se préparait à un éventuel départ de Pep Guardiola et qu’Enzo Maresca, entraîneur de Chelsea, figurait parmi les candidats envisagés par les Citizens s’il venait à s’en aller. Ce qui devrait ne rien changer aux plans de Zinedine Zidane.

« Zidane n'a jamais été vraiment tenté par l'opportunité d'aller en Premier League » « Zidane pourrait-il devenir candidat pour certains clubs de Premier League ? À ce stade, je dirais que non. Car Zinedine Zidane n'a jamais été tenté par les postes en Premier League, même par le passé, lorsqu'il était complètement libre. Il avait des possibilités, on se souvient des liens avec Manchester United il y a de nombreuses années, mais Zinedine Zidane n'a jamais été vraiment tenté par l'opportunité d'aller en Premier League. Pour l'instant, Zinedine Zidane n'est pas candidat à ces postes », a assuré Fabrizio Romano dans le Here We Go Podcast.