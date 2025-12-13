Zidane a choisi sa prochaine équipe, un accord est annoncé !

Si son nom a été cité parmi les potentiels remplaçants de Xabi Alonso, un retour de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid ne semble pas être la tendance. Et pour cause, le Ballon d’Or 1998 ambitionne toujours de devenir le prochain sélectionneur de l’équipe de France et, en ce sens, a déjà un accord verbal avec la FFF, selon le journaliste Fabrizio Romano.
Dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube, Fabrizio Romano a évoqué les rumeurs parlant d’un éventuel retour de Zinedine Zidane au Real Madrid pour remplacer Xabi Alonso. Le journaliste assure que cela n’est pas d’actualité et qu’aucune discussion en ce sens n'a eu lieu entre les deux parties.
« Zidane n'a entamé aucune discussion avec le Real Madrid »
« Zidane entretient d'excellentes relations avec tout le monde au Real Madrid, Florentino Pérez, le président, et tous les autres. Mais d'après ce que j'ai compris, à ce jour, il n'y a rien de vraiment concret. Zinedine Zidane n'a entamé aucune discussion avec le Real Madrid concernant le remplacement de Xabi Alonso », a déclaré Fabrizio Romano.
« Un accord verbal avec la Fédération française pour 2026 »
En effet, Zinedine Zidane a déjà accepté de prendre les rênes d’une autre équipe. « L'accord de Zinedine Zidane n'est qu'un accord verbal avec la Fédération française pour 2026, après la Coupe du monde, afin de remplacer Didier Deschamps », a ajouté Fabrizio Romano. « La présence de Zidane au Bernabéu pour le match Real Madrid-Manchester City ne signifie pas nécessairement que Zidane deviendra le nouveau manager du Real Madrid. »