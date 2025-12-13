Zidane a choisi sa prochaine équipe, un accord est annoncé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si son nom a été cité parmi les potentiels remplaçants de Xabi Alonso, un retour de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid ne semble pas être la tendance. Et pour cause, le Ballon d’Or 1998 ambitionne toujours de devenir le prochain sélectionneur de l’équipe de France et, en ce sens, a déjà un accord verbal avec la FFF, selon le journaliste Fabrizio Romano.

Dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube, Fabrizio Romano a évoqué les rumeurs parlant d’un éventuel retour de Zinedine Zidane au Real Madrid pour remplacer Xabi Alonso. Le journaliste assure que cela n’est pas d’actualité et qu’aucune discussion en ce sens n'a eu lieu entre les deux parties.

« Zidane n'a entamé aucune discussion avec le Real Madrid » « Zidane entretient d'excellentes relations avec tout le monde au Real Madrid, Florentino Pérez, le président, et tous les autres. Mais d'après ce que j'ai compris, à ce jour, il n'y a rien de vraiment concret. Zinedine Zidane n'a entamé aucune discussion avec le Real Madrid concernant le remplacement de Xabi Alonso », a déclaré Fabrizio Romano.