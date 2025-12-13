Une femme à l’OM : Le jackpot est confirmé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour entraîner son équipe féminine, l’OM a donc décidé de faire confiance à Corinne Diacre. Après l’équipe de France féminine, elle est ainsi aujourd’hui à la tête des Marseillaises. Une nomination officialisée en octobre dernier et qui continue de faire énormément parler. En effet, le choix de de faire venir Diacre a de nombreuses répercussions positives.

A 51 ans, Corinne Diacre se retrouve aujourd’hui sur le banc des Marseillaises, l’équipe féminine de l’OM. Après les Bleues, la technicienne a choisi de relancer sa carrière, acceptant ainsi la proposition phocéenne. Pourtant, ce n’est pas ce qui était prévu initialement pour Diacre. « Le fait de revenir en France et de prendre une équipe de D1 n’était absolument pas une priorité. L’idée, c’était l’étranger, l’Angleterre notamment », a expliqué Christophe Hutteau, son agent.

Une arrivée qui fait beaucoup de bruit ! Finalement, Corinne Diacre a donc atterri à la tête des Marseillaises et ce n’est clairement pas une mauvaise nouvelle. Bien au contraire. En effet, les répercussions positives de cette décision sont nombreuses. Pour La Montagne, Christiophe Hutteau avoue : « Quelqu’un de la FFF me disait qu’on a plus parlé de football féminin et de la D1 depuis qu’elle est arrivée à Marseille, que lors de la dernière année ».