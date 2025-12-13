Une femme à l’OM : Le jackpot est confirmé !

Pour entraîner son équipe féminine, l’OM a donc décidé de faire confiance à Corinne Diacre. Après l’équipe de France féminine, elle est ainsi aujourd’hui à la tête des Marseillaises. Une nomination officialisée en octobre dernier et qui continue de faire énormément parler. En effet, le choix de de faire venir Diacre a de nombreuses répercussions positives.
A 51 ans, Corinne Diacre se retrouve aujourd’hui sur le banc des Marseillaises, l’équipe féminine de l’OM. Après les Bleues, la technicienne a choisi de relancer sa carrière, acceptant ainsi la proposition phocéenne. Pourtant, ce n’est pas ce qui était prévu initialement pour Diacre. « Le fait de revenir en France et de prendre une équipe de D1 n’était absolument pas une priorité. L’idée, c’était l’étranger, l’Angleterre notamment », a expliqué Christophe Hutteau, son agent.
Une arrivée qui fait beaucoup de bruit !
Finalement, Corinne Diacre a donc atterri à la tête des Marseillaises et ce n’est clairement pas une mauvaise nouvelle. Bien au contraire. En effet, les répercussions positives de cette décision sont nombreuses. Pour La Montagne, Christiophe Hutteau avoue : « Quelqu’un de la FFF me disait qu’on a plus parlé de football féminin et de la D1 depuis qu’elle est arrivée à Marseille, que lors de la dernière année ».
« C’est fou »
« Quand je reçois des messages de clubs ou quand j’ai des conversations avec des dirigeants étrangers, les trois-quarts me parlent de sa signature à l’OM. C’est fou », a par ailleurs ajouté l’agent de Corinne Diacre.