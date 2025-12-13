Zidane tout proche de signer à l’OM !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Natif de Marseille dont il est l'un des grands symboles sportifs, Zinedine Zidane n'a pourtant jamais porté le maillot de l'OM en tant que joueur. Le deal aurait pu se faire en 1992 lorsque le meneur de jeu quittait l'AS Cannes, son club formateur, mais Zidane avait finalement opté pour l'offre des Girondins de Bordeaux et s'en explique.

Zinedine Zidane a visiblement été proche d'un transfert à l'OM au tout début de sa carrière de joueur ! En 1992, alors qu'il décidait de quitter l'AS Cannes pour franchir un cap dans sa carrière, le meneur de jeu tricolore disposait de deux offres : une de l'OM, et une des Girondins de Bordeaux. C'est finalement la seconde option qui a été retenue par Zidane comme il s'en est expliqué en 2022 dans une interview accordée à L'EQUIPE.

« J'aurais pu signer à l'OM comme joueur ? En 1992, quand je vais à Bordeaux. L'OM était sur moi. J'avais aussi cette possibilité. Mais on file aux Girondins de Rolland Courbis, qui avait également pris Éric Guérit et Jean-François Daniel à l'AS Cannes », révélait Zinedine Zidane, qui ne regrette pas pour autant d'avoir privilégié Bordeaux à l'époque malgré tout son amour pour Marseille.