Greenwood – OM : Encore un coup de pression !

Comme mardi soir, malgré son doublé contre l’Union Saint-Gilloise (2-3), Roberto De Zerbi s’est de nouveau montré très exigeant avec Mason Greenwood ce vendredi en conférence de presse. S’il estime que l'ailier âgé de 24 ans a le potentiel pour être un Ballon d’Or, l’entraîneur de l’OM assume attendre toujours plus de sa part.
Roberto De Zerbi ne s’en cache pas, il est très exigeant avec Mason Greenwood. Après son doublé en Ligue des champions mardi contre l’Union Saint-Gilloise, l’entraîneur de l’OM a salué celui qu’il considère comme « un des meilleurs attaquants d’Europe », tout en lui demandant encore plus pour aider son équipe, qui a énormément subi en fin de match.
« Je ne dois pas être ami avec les joueurs »
Si Roberto De Zerbi est exigeant, c’est parce qu’il estime que Mason Greenwood a « le potentiel d’un Ballon d’Or », comme il l’a confié ce vendredi en conférence de presse. L’entraîneur de l’OM a ensuite été interrogé sur sa relation avec son joueur et si ce dernier comprenait qu’il attende toujours plus de lui. « L’important c’est qu’il le comprenne d’ici trois-quatre ans, pas forcément maintenant, quand je ne l’entraînerai plus. Quand il se souviendra de moi, il dira : “Ah, c’est le coach qui m’a vraiment pris la tête tous les jours, mais peut-être qu’au final j’ai réussi à progresser.” »
« Greenwood doit être meilleur par rapport au Greenwood que j’ai pris au début »
« Je ne dois pas être ami avec les joueurs. Je suis payé pour amener des résultats, être exigeant et qu’ils progressent. Comme je pense que je me comporte bien avec tout le monde, s’ils m’apprécient comme personne, évidemment que ça me fait plaisir. Si on me reconnait et si on pense que l’amélioration des joueurs est passée par moi des années après, forcément, c’est quelque chose qui me fait plaisir. J’aime être reconnu comme une bonne personne, mais je dois être exigeant. Je dois amener des résultats, laisser l’OM dans une meilleure situation que quand je suis arrivé », a ajouté Roberto De Zerbi. « Greenwood doit être meilleur par rapport au Greenwood que j’ai pris au début. Vous le voyez avec un point de vue différent du mien et de fait, vous êtes journalistes et moi, je suis entraîneur. »