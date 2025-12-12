Greenwood – OM : Encore un coup de pression !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme mardi soir, malgré son doublé contre l’Union Saint-Gilloise (2-3), Roberto De Zerbi s’est de nouveau montré très exigeant avec Mason Greenwood ce vendredi en conférence de presse. S’il estime que l'ailier âgé de 24 ans a le potentiel pour être un Ballon d’Or, l’entraîneur de l’OM assume attendre toujours plus de sa part.

Roberto De Zerbi ne s’en cache pas, il est très exigeant avec Mason Greenwood. Après son doublé en Ligue des champions mardi contre l’Union Saint-Gilloise, l’entraîneur de l’OM a salué celui qu’il considère comme « un des meilleurs attaquants d’Europe », tout en lui demandant encore plus pour aider son équipe, qui a énormément subi en fin de match.

« Je ne dois pas être ami avec les joueurs » Si Roberto De Zerbi est exigeant, c’est parce qu’il estime que Mason Greenwood a « le potentiel d’un Ballon d’Or », comme il l’a confié ce vendredi en conférence de presse. L’entraîneur de l’OM a ensuite été interrogé sur sa relation avec son joueur et si ce dernier comprenait qu’il attende toujours plus de lui. « L’important c’est qu’il le comprenne d’ici trois-quatre ans, pas forcément maintenant, quand je ne l’entraînerai plus. Quand il se souviendra de moi, il dira : “Ah, c’est le coach qui m’a vraiment pris la tête tous les jours, mais peut-être qu’au final j’ai réussi à progresser.” »