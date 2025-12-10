OM - Greenwood : Le coup de pression inattendu !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'OM de Pablo Longoria a battu l'Union Saint-Gilloise à l'extérieur. En effet, les Marseillais se sont imposés lors de la sixième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, et ce, au Lotto Park d'Anderlecht. Malgré tout, Roberto De Zerbi a recadré Mason Greenwood après le coup de sifflet final.

Pour le compte de la sixième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, l'OM s'est frotté à l'Union Saint-Gilloise au Lotto Park d'Anderlecht. Et les hommes de Roberto de Zerbi sont rentrés à Marseille avec les trois points.

RUSG-OM : Greenwood a inscrit un doublé Auteur d'un doublé, Mason Greenwood a été l'un des grands artisans de la victoire de l'OM face à l'Union Saint-Gilloise (3-2). Malgré tout, Roberto De Zerbi lui a mis un coup de pression après la rencontre.