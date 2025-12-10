OM - Greenwood : Le coup de pression inattendu !

Ce mardi soir, l'OM de Pablo Longoria a battu l'Union Saint-Gilloise à l'extérieur. En effet, les Marseillais se sont imposés lors de la sixième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, et ce, au Lotto Park d'Anderlecht. Malgré tout, Roberto De Zerbi a recadré Mason Greenwood après le coup de sifflet final.
Pour le compte de la sixième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, l'OM s'est frotté à l'Union Saint-Gilloise au Lotto Park d'Anderlecht. Et les hommes de Roberto de Zerbi sont rentrés à Marseille avec les trois points.
RUSG-OM : Greenwood a inscrit un doublé
Auteur d'un doublé, Mason Greenwood a été l'un des grands artisans de la victoire de l'OM face à l'Union Saint-Gilloise (3-2). Malgré tout, Roberto De Zerbi lui a mis un coup de pression après la rencontre.
«Il doit apprendre à gérer le ballon»
« Mason Greenwood ? Oui, je pense que c'est l'un des meilleurs attaquants d'Europe. Mais même lui, quand on mène 3-1, il doit apprendre à gérer le ballon, à ne pas forcer et à ne pas le perdre. Et ce n'est pas une exigence démesurée, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas content de Greenwood. C'est un grand joueur, mais dans ces moments, je pense qu'il doit aussi faire l'effort de garder le ballon un peu plus longtemps, de nous laisser respirer un peu plus, d'être plus constant en phase défensive, au moins en gardant sa position », a pesté Roberto De Zerbi, le coach de l'OM, en conférence de presse.